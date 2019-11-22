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Espreso.tvОбществоТрамп обвинил экс-посла в Украине Йованович в отказе повесить в посольстве его портрет

Трамп обвинил экс-посла в Украине Йованович в отказе повесить в посольстве его портрет

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-посла в Украине Мари Йованович в том, что она в течение не менее года отказывалась вешать в посольстве в Киеве его официальный портрет

Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Fox News, передает "Голос Америки" .

"Она - не ангел. Этот посол, о которой говорят, что она такая замечательная, не хотела вешать мой портрет в посольстве. Она не хотела его вешать. Многое из того, что она делала, мне не нравилось", - сказал Трамп.

В свою очередь представитель юридической команды Йованович заявил телерадиосети CBS, что посольство повесило портреты Трампа, вице-президента Майка Пенса а также госсекретаря США Майка Помпео "как только они поступили из Вашингтона".

В 2017 году издание The Washington Post писала о задержках с доставкой портретов президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса для демонстрации на территории зданий федерального правительства США. Издание связывало задержки с тем, что Трамп и Пенс в то время не провели официальные фотосессии.

Ранее сообщалось, что Трамп в эфире Fox News также поддержал "теорию заговора" о том, что в выборах президента США вмешалась Украина, а не Россия.

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