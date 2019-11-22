Трамп обвинил экс-посла в Украине Йованович в отказе повесить в посольстве его портрет
Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Fox News, передает "Голос Америки" .
"Она - не ангел. Этот посол, о которой говорят, что она такая замечательная, не хотела вешать мой портрет в посольстве. Она не хотела его вешать. Многое из того, что она делала, мне не нравилось", - сказал Трамп.
В свою очередь представитель юридической команды Йованович заявил телерадиосети CBS, что посольство повесило портреты Трампа, вице-президента Майка Пенса а также госсекретаря США Майка Помпео "как только они поступили из Вашингтона".
В 2017 году издание The Washington Post писала о задержках с доставкой портретов президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса для демонстрации на территории зданий федерального правительства США. Издание связывало задержки с тем, что Трамп и Пенс в то время не провели официальные фотосессии.
Ранее сообщалось, что Трамп в эфире Fox News также поддержал "теорию заговора" о том, что в выборах президента США вмешалась Украина, а не Россия.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малвани.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
- СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским.
- Трамп показал стенограмму первого разговора с Зеленским республиканцам.
- Посол США в ЕС заявил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа.
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