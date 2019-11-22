Таможня запустила онлайн-сервис для жалоб в тестовом режиме
Об этом в Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Электронный сервис для жалоб на деятельность таможни работает по адресу https://cc.customs.gov.ua/ .
По его словам, рассмотрение жалоб по работе новой таможни продлится до пяти рабочих дней. Вся коммуникация будет происходить в электронной форме, а ответы на жалобы будут давать "по сути и человеческим языком".
"В каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы. На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа", - написал Нефедов.
По словам руководителя Гостаможенной службы, сервис для жалоб - это инструмент реакции на проблемы. Нефедов подчеркнул, что на спам типа "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей" служба отвечать не будет.
"С декабря этот же интерфейс планируют интегрировать в общий Контактный центр Кабмина, которым занимается министр правительства Дмитрий Дубилет", - написал Нефедов.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?