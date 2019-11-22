Таможня запустила онлайн-сервис для жалоб в тестовом режиме

22 ноября, 2019, 11:22

Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме электронный сервис для жалоб на деятельность таможни

Об этом в Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Электронный сервис для жалоб на деятельность таможни работает по адресу https://cc.customs.gov.ua/ .

По его словам, рассмотрение жалоб по работе новой таможни продлится до пяти рабочих дней. Вся коммуникация будет происходить в электронной форме, а ответы на жалобы будут давать "по сути и человеческим языком".

"В каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы. На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа", - написал Нефедов.

По словам руководителя Гостаможенной службы, сервис для жалоб - это инструмент реакции на проблемы. Нефедов подчеркнул, что на спам типа "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей" служба отвечать не будет.

"С декабря этот же интерфейс планируют интегрировать в общий Контактный центр Кабмина, которым занимается министр правительства Дмитрий Дубилет", - написал Нефедов.