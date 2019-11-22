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Espreso.tvСпортСвитолина хочет представить Украину на Олимпиаде-2020

Свитолина хочет представить Украину на Олимпиаде-2020


фото: REUTERS
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не прочь представить Украину на Олимпийских играх 2020 в Токио

Об этом сообщает sportarena.com .

Шестая ракетка планеты Элина Свитолина рассказала о выступлениях за сборную Украины, а также о планах на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

"Есть желание сыграть на Олимпиаде. Всегда рада выступать на Кубке Федерации. Иногда не позволяет здоровье - много турниров и сложно избежать травм. Но планы такие есть. Отношение в сборной? Дружеские, мы общаемся. Все хорошо и здорово", - рассказала теннисистка.

В этом году Элина Свитолина не сыграла за сборную Украины на Кубке Федерации из-за травмы. Сборная неудачно сыграла в группе со Швецией, Эстонией и Болгарией.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

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