Свитолина хочет представить Украину на Олимпиаде-2020

22 ноября, 2019, 15:14

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не прочь представить Украину на Олимпийских играх 2020 в Токио

Об этом сообщает sportarena.com .

Шестая ракетка планеты Элина Свитолина рассказала о выступлениях за сборную Украины, а также о планах на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

"Есть желание сыграть на Олимпиаде. Всегда рада выступать на Кубке Федерации. Иногда не позволяет здоровье - много турниров и сложно избежать травм. Но планы такие есть. Отношение в сборной? Дружеские, мы общаемся. Все хорошо и здорово", - рассказала теннисистка.

В этом году Элина Свитолина не сыграла за сборную Украины на Кубке Федерации из-за травмы. Сборная неудачно сыграла в группе со Швецией, Эстонией и Болгарией.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.