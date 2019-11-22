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Espreso.tvСпортСтала известна дата боя между украинцем Постолом и звездным американцем

Стала известна дата боя между украинцем Постолом и звездным американцем


фото: twitter
Поединок чемпиона мира в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса и украинца Викторв Постолв состоится 1 февраля в Китае

Об этом сообщает Top Rank .

21 ноября, стало официально известно, что поединок чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международная боксерская федерация) в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса и обязательного претендента линией WBC Виктора Постола состоится 1 февраля в Китае.

Поединок возглавит кард Top Rank, а транслировать ESPN.

35-летний Виктор Постол владел титулом чемпиона мира по версии WBC в 2015 - 2016 годах.

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