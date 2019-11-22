Стала известна дата боя между украинцем Постолом и звездным американцем
22 ноября, 2019, 07:27
Поединок чемпиона мира в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса и украинца Викторв Постолв состоится 1 февраля в Китае
Об этом сообщает Top Rank .
21 ноября, стало официально известно, что поединок чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международная боксерская федерация) в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса и обязательного претендента линией WBC Виктора Постола состоится 1 февраля в Китае.
Поединок возглавит кард Top Rank, а транслировать ESPN.
35-летний Виктор Постол владел титулом чемпиона мира по версии WBC в 2015 - 2016 годах.
- 12 ноября украинский боксер Виктор Постол вышел на первое место в рейтинге WBC в первом полусреднем весе.
- 31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса.
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