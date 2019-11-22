С апреля 2020 г. система электронных платежей НБУ будет работать в режиме 23/7

22 ноября, 2019, 12:08

Национальный банк планирует в апреле 2020 г. перейти на расширенный регламент работы системы электронных платежей (СЭП), предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

В работе предусмотрен технологический перерыв на один час при переходе на новый день.

"Работа СЭП в режиме 23/7 - это первый этап перехода системы на круглосуточный режим работы", - пояснили в НБУ.

"Для реализации круглосуточной работы СЭП НБУ планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. Речь идет о технологии включения или выключения участников СЭП, а также об установлении лимитов для выполнения принудительного или бесспорного списания и ареста средств ", - сообщили в Нацбанке.

НБУ планирует перейти на круглосуточный режим работы СЭП до 2022 года.