 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС апреля 2020 г. система электронных платежей НБУ будет работать в режиме 23/7

С апреля 2020 г. система электронных платежей НБУ будет работать в режиме 23/7

Национальный банк планирует в апреле 2020 г. перейти на расширенный регламент работы системы электронных платежей (СЭП), предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

В работе предусмотрен технологический перерыв на один час при переходе на новый день.

"Работа СЭП в режиме 23/7 - это первый этап перехода системы на круглосуточный режим работы", - пояснили в НБУ.

"Для реализации круглосуточной работы СЭП НБУ планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. Речь идет о технологии включения или выключения участников СЭП, а также об установлении лимитов для выполнения принудительного или бесспорного списания и ареста средств ", - сообщили в Нацбанке.

НБУ планирует перейти на круглосуточный режим работы СЭП до 2022 года.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать