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Espreso.tvМирРоссия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войн

Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войн


фото: reuters
Россия фактически вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов, в связи с чем ООН теперь не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечается, Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, который разбирает нарушения.

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