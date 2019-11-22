Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войн

22 ноября, 2019, 11:28



фото: reuters

Россия фактически вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов, в связи с чем ООН теперь не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны