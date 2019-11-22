Россия передала Польше материалы дела против ветерана АТО Мазура

22 ноября, 2019, 14:52

Россия передала Польше материалы дела против ветерана АТО Игоря Мазура, задержанного в Польше по запросу РФ

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

"Должен консул завтра встретиться с окружным прокурором, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, из тех материалов, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягныбоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать на три с половиной года ", - сообщил активист.