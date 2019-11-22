Россия передала Польше материалы дела против ветерана АТО Мазура
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.
"Должен консул завтра встретиться с окружным прокурором, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, из тех материалов, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягныбоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать на три с половиной года ", - сообщил активист.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель главы УНА-УНСО , сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.
- 13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?