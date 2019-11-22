Разведение сил: Красный Крест развернул посты в Станице Луганской
Об этом сообщил штаб ООС.
Продолжаются мероприятия по улучшению гуманитарной ситуации в районе населенного пункта Станица Луганская. Развернутые и функционируют посты Международного Комитета Красного Креста.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Ежедневно перед началом работ, участок проверяется специальной пиротехнической группой ГСЧС Украины.
На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области силами и средствами ГСЧС Украины проводится демонтаж и техническое обследование местности вокруг сооружений. Изъято 6 взрывоопасных предметов.
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