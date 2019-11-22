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Espreso.tvОбщество"Покажи телефон" - как Корниенко в "Слуге народа" Темного Рыцаря искал

"Покажи телефон" - как Корниенко в "Слуге народа" Темного Рыцаря искал


фото: nv.ua
Лидер партии "Слуга народа" говорит, что не знает точно, кто "сливает" внутрипартийную информацию и зачем это им

Об этом Корниенко рассказал в интервью НВ.

В разговоре Корниенко рассказал, что не знает точно, кто сливает информацию, хотя подтвердил, что большое количество новостей в Телеграмме правдивы, и, по мнению председателя партии, освещают ее деятельность в негативном ключе, мол: «Ничего у них не получится, дохлое дело . "

По словам Корниенко, в партии в шутку просили нардепов Дубинского и Бужанского показать телефоны, но ничего не нашли.

"Еще нужно выяснить, - это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата, а Темный рыцарь на ее основе создает контент. Возможно, это группа авторов или группа депутатов", - комментирует глава партии ситуацию с Телеграмм-каналом .

На вопрос журналистов, что он будет делать, когда источник сливов найдут внутри партии, Корниенко отвечал, что фракция будет решать и необходимо узнать мотивы такого поступка.

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