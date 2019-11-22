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Espreso.tvОбщество"Не жест и не хайп": Сенцов призвал поддержать адвоката Небесной Сотни Закревскую, которая объявила голодовку

"Не жест и не хайп": Сенцов призвал поддержать адвоката Небесной Сотни Закревскую, которая объявила голодовку


фото: krymr.org
Украинский режиссер и пленник Кремля Олег Сенцов считает, что объявленная адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской голодовка - это позиция человека, которому не безразлична судьба расследования

Об этом он написал в Facebook.

"Это не жест и не хайп, это позиция неравнодушного человека. И мы все должны ее поддержать - не в отказе от пищи, а в этом требовании, чтобы президент, правительство и парламент нас услышали", - написал Сенцов.

Сенцов рассказал, что Закревская также была и его адвокатом.

По его словам, он расспрашивал Закревскую о расследовании "дел Майдана", в частности о том, нет ли затягивания и попыток ее "слить". Она заверила, что это не так, а следствие такое длительное, так как обстоятельства событий очень сложные и в них участвовало много людей. И проблемой, по ее словам, является то, что в разгар суда дело передают от Генпрокуратуры в Госбюро расследований, где нет специалистов, готовых дальше вести это дело.

"И вот вчера случилось то, о чем предупреждала не только Закревская, но и другие: время закончилось - дело передали в ГБР. Поправку, которая урегулировала бы этот вопрос, так и не была принята. И Женя запустила новые часы - объявила голодовку", - констатировал Сенцов.

 
 
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