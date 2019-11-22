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Espreso.tvОбществоПрибыль банков Украины за 2019 год выросла в 3,5 раза

Прибыль банков Украины за 2019 год выросла в 3,5 раза


фото: bank.gov.ua
За 10 месяцев 2019 г. платежеспособные банки получили рекордные 52 млрд грн чистой прибыли, в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.

Нацбанк назвал четыре фактора роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков на 17%, до 66,1 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 12%, до 36 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 13,9 млрд грн;
  • низкий объем отчислений банками в резервы - 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году.
 
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