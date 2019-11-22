Президент Сербии о шпионском скандале с РФ: видео настоящее, но Россия - братская страна

22 ноября, 2019, 12:47

На видео, которое было обнародовано на днях на YouTube, действительно зафиксирована встреча российского офицера разведки, подполковника Георгия Клебана и подполковника в отставке сербских Вооруженных Сил с инициалами З.К.

Об этом рассказал президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции после экстренного заседания Совета национальной безопасности, сообщает Балканский обозреватель.

Съемка, по его словам, была проведена 24 декабря 2018 г. Видеозапись сделана не сербским агентством безопасности, но, как отметил президент, о нем знают спецслужбы Сербии. По словам Вучича, З.К. является объектом наблюдения сербской службы безопасности с 2012 года благодаря контактам с хорватской службой контрразведки.

Как рассказал президент, сотрудники сербских спецслужб наблюдали за З. К. и в декабре 2018 года, но они не зафиксировали встречи с Клебаном из-за дальнего расстояния.

Он сообщил, что подполковника Клебана, который был помощником российского Атташе по вопросам обороны, в Сербии уже нет. Сербские спецслужбы неоднократно фиксировали на аудио- и видео контакты Клебана с сотрудниками Вооруженных сил Сербии. В частности, зафиксировано, как он давал деньги. Задокументирована деятельность и других сотрудников российских служб безопасности, рассказал Вучич.

Президент говорит, что Сербия в течение многих лет сталкивается с операциями различных спецслужб. По его словам, речь идет как о наиболее развитые страны, так и о странах региона. Он отметил, что из-за этого Сербия в последнее время усилила свои контрразведывательные мероприятия.

Вучич анонсировал в ближайший период меры против членов различных разведывательных агентств других стран, о чем еще будет сообщено.

Несмотря на все эти события, Вучич подчеркнул, что Сербия не будет менять свою политику в отношении России, которую видит как братскую страну, потому что Сербия, по его словам, не забывает все, что сделали президент РФ Владимир Путин и Россия для Сербии. Он напомнил, что Сербия не ввела санкции против России, даже не голосовала против интересов этой страны и ничто не угрожает дружбе. "Нам не приходит в голову создать новый 1948 и рассмотреть Россию как врага Сербии", - сказал Вучич.

Сербский лидер уверен, что Путин не был проинформирован о действиях Клебана.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью сербскому телевидению, что никакие скандальные истории и якобы вербовки российским военным сербского военного не могут причинить любой вред отношениям Россия-Сербия. "Независимо от этих провокаций, мы будем двигаться дальше", - заявил дипломат.