Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА

22 ноября, 2019, 14:34

Вместо исполняющего обязанности Кальниченко главой стал Дмитрий Габинет

Указ о данном назначении появился на сайте президента Украины.



Вместо исполняющего обязанности главы Владимира Кальниченко, занимавшего эту должность с 11 июня этого года, президент назначил Дмитрия Габинета главой ОГА. Кандидатура главы была согласована на выездном заседании правительства в Мариуполе в конце октября.



Дмитрий Габинет перед назначением был помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Стефанчука, брата Руслана Стефанчука, первого заместителя председателя ВР.



Дмитрий Габинет родился 9 августа 1983 года. Учился в Хмельницком университете управления и права, закончил Университет им. Адама Мицкевича в Познани (Польша). Научную степень получил в Институте законодательства Верховной Рады Украины.



Нынешний потенциальный председатель Хмельницкой ОГА был среди уполномоченных лиц Партии Сергея Тигипко "Сильная Украина" в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 - по округу №187 - город Хмельницкий.