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Espreso.tvОбществоПрезидент назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Вместо исполняющего обязанности Кальниченко главой стал Дмитрий Габинет

Указ о данном назначении появился на сайте президента Украины.

Вместо исполняющего обязанности главы Владимира Кальниченко, занимавшего эту должность с 11 июня этого года, президент назначил Дмитрия Габинета главой ОГА. Кандидатура главы была согласована на выездном заседании правительства в Мариуполе в конце октября.

Дмитрий Габинет перед назначением был помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Стефанчука, брата Руслана Стефанчука, первого заместителя председателя ВР.

Дмитрий Габинет родился 9 августа 1983 года. Учился в Хмельницком университете управления и права, закончил Университет им. Адама Мицкевича в Познани (Польша). Научную степень получил в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Нынешний потенциальный председатель Хмельницкой ОГА был среди уполномоченных лиц Партии Сергея Тигипко "Сильная Украина" в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 - по округу №187 - город Хмельницкий.

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