 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство уволило председателя Госэнергоэффективности

Правительство уволило председателя Госэнергоэффективности


фото: saee.gov.ua
Кабинет министров уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению по соглашению сторон

Об этом сообщает правительственный портал.

Другим распоряжением №1053 этого дня правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Отметим, Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с августа 2014 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать