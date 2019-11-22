Правительство уволило председателя Госэнергоэффективности

22 ноября, 2019, 11:38

Кабинет министров уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению по соглашению сторон

Об этом сообщает правительственный портал.

Другим распоряжением №1053 этого дня правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Отметим, Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с августа 2014 года.