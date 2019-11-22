Оккупанты выстрелили ракетой по грузовику: в штабе ООС рассказали обстоятельства ранения трех бойцов

22 ноября, 2019, 22:03

В четверг, 21 ноября, трое украинских военных пострадали в результате обстрела российскими террористами грузового автомобиля поставки из противотанкового ракетного комплекса

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот", - говорится в сообщении.

При этом в момент обстрела автомобиль не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы.

"Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал", - рассказал военнослужащий Виктор.

По словам военного, ракету выпустили с расстояния около 2,5 км, с которого трудно управлять траекторией полета боеприпаса. Военный отметил, что оператор враждебного ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, однако не рассчитал и попал в деревянный борт кузова.

В результате обстрела трое украинских военных, в том числе одна женщина, получили контузии. Пострадавшие были госпитализированы, сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.