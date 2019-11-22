Ненастоящие представители Tesla обманули украинцев на 12 млн грн

22 ноября, 2019, 15:25

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух человек, которые якобы действовали от фейкового представительства компании Tesla Motors Inc, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что указанные лица с 2017 по 2019 год создали только в Украине ряд компаний - псевдопредставительств Tesla Motors Inc и разместили рекламу о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также авто этой марки.

На самом деле отношения к корпорации Маска они не имели, а все полученные средства от потенциальных инвесторов указанные лица присваивали. За два года подозреваемые якобы обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн.