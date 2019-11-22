Не сможем вернуть Иванисова во фракцию, - Корниенко

22 ноября, 2019, 19:16

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нардеп Роман Иванисов не вернется во фракцию

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - заявил Корниенко.

Он добавил, что решение о Иванисове будет принято 2 декабря, как и с исключенными нардепами Анной Скороход и Антоном Поляковым.