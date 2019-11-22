Не сможем вернуть Иванисова во фракцию, - Корниенко
22 ноября, 2019, 19:16
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нардеп Роман Иванисов не вернется во фракцию
Об этом он заявил в эфире Радио НВ.
"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - заявил Корниенко.
Он добавил, что решение о Иванисове будет принято 2 декабря, как и с исключенными нардепами Анной Скороход и Антоном Поляковым.
- Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисова погашена, поэтому сейчас он считается несудимым. Позже ГПУ опровергла слова генпрокурора, уточнив, что сейчас идет проверка этих данных.
- Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисова.
- Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости.
- Второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году помиловал будущего нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.
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