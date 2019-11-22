На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен боец ООС, еще один погиб в ДТП

22 ноября, 2019, 18:35

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Шумов - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм; дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Невельского - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Тарамчука - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил 1 наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.