На Донбассе ранены трое украинских военных, оккупанты стреляют из БМП

22 ноября, 2019, 07:45

21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того, зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 2 вражеских обстрела.

Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.