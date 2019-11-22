На Донбассе погиб 24-летний командир артиллерийского подразделения

22 ноября, 2019, 17:17

В зоне ООС погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант Богдан Шацкий

Об этом сообщила пресс-служба полка.

Богдан Шацкий родом из села Михля Изяславского района Хмельницкой области, проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче Львовской области. Боец погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС 22 ноября 2019. Информацию о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, обещают сообщить позже.

"Командование и личный состав воинской части А1108 выражает искренние соболезнования по поводу гибели воина. Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере", - говорится в сообщении.