На Донбассе погиб 24-летний командир артиллерийского подразделения
22 ноября, 2019, 17:17
В зоне ООС погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант Богдан Шацкий
Об этом сообщила пресс-служба полка.
Богдан Шацкий родом из села Михля Изяславского района Хмельницкой области, проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче Львовской области. Боец погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС 22 ноября 2019. Информацию о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, обещают сообщить позже.
"Командование и личный состав воинской части А1108 выражает искренние соболезнования по поводу гибели воина. Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?