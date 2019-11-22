На базе КрАЗ-63221 - нефтегазопромышленные АЦ для Укрнафты

22 ноября, 2019, 11:44

"АвтоКрАЗ" отгрузил ПАО "Укрнафта" партию автоцистерн АЦНГ-11 на базе КрАЗ-63221 повышенной проходимости, предназначенного для монтажа установок промышленного назначения, технологического оборудования и эксплуатации по дорогам всех категорий и бездорожью. Базовое шасси - это КрАЗ-63221-05 (6х6), на котором установлено заднее защитное устройство

Автоцистерны АЦНГ-11-63221 отправляются в адрес одного из филиалов Укрнафты. Поставленные автомобили будут задействованы на объектах нефтегазодобывающих управлений. Одинадцатикубовые емкости производства "45 Экспериментальный механический завод" предназначены для транспортировки нефти, нефтепродуктов, нефтесмеси, горюче-смазочных материалов.

Форма цистерны - овальная, материал - сталь, ее толщина 5 мм. Цистерна в задней части оборудована горловиной (диаметр смотрового люка - 500 мм), ребрами жесткости, отстойником, дыхательным устройством, площадкой с нескользящим покрытием, лестницами, двумя пеналами для хранения рукавов, ящиком для инструментов, металлическими крыльями, донным клапаном. Насос центробежный с подачей 29,2 м3 / ч, напор - 35 мм р.ст. Привод насоса - от двигателя, через коробку передач автомобиля, коробку отбора мощности и карданный вал. Есть поплавковый показатель уровня. В комплекте - два рукава по 4 м каждый.

ПАО "Укрнафта" - ведущая нефтегазовая компания Украины, которая занимается бурением и эксплуатацией месторождений, добычей нефти и газа, традиционно покупает у отечественного производителя - завода "КрАЗ", спецтехнику различного назначения, в основном полноприводные модели с высокими ходовыми параметрами. Благодаря совместной слаженной работе технические парки предприятий нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности обновляются современной надежной автотехникой.