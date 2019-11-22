Минцифры начало сотрудничать с Visa
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В сотрудничестве с Visa ведомство займется созданием консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса и внедрением современных систем приема платежей. Речь идет о технологии Tap to Phone, которая превращает обычный смартфон на мобильный POS-терминал.
Visa и Минцифры планируют совместно найти технологическое решение для оплаты услуг через мобильное приложение Действие.
"Общение человека с государством должно быть максимально удобным, быстрым и незаметным. Таким принципом мы руководствуемся, создавая мобильное приложение и портал Действие. Для нас важно предоставить гражданам возможность получать онлайн не только услуги, но и денежную помощь от государства ", - уверен министр Михаил Федоров.
Также Visa примет участие в разработке образовательных материалов по цифровой грамотности.
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