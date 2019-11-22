Минцифры начало сотрудничать с Visa

22 ноября, 2019, 10:22

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Visa

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В сотрудничестве с Visa ведомство займется созданием консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса и внедрением современных систем приема платежей. Речь идет о технологии Tap to Phone, которая превращает обычный смартфон на мобильный POS-терминал.

Visa и Минцифры планируют совместно найти технологическое решение для оплаты услуг через мобильное приложение Действие.

"Общение человека с государством должно быть максимально удобным, быстрым и незаметным. Таким принципом мы руководствуемся, создавая мобильное приложение и портал Действие. Для нас важно предоставить гражданам возможность получать онлайн не только услуги, но и денежную помощь от государства ", - уверен министр Михаил Федоров.

Также Visa примет участие в разработке образовательных материалов по цифровой грамотности.