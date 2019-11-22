 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинцифры начало сотрудничать с Visa

Минцифры начало сотрудничать с Visa

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Visa

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В сотрудничестве с Visa ведомство займется созданием консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса и внедрением современных систем приема платежей. Речь идет о технологии Tap to Phone, которая превращает обычный смартфон на мобильный POS-терминал.

Visa и Минцифры планируют совместно найти технологическое решение для оплаты услуг через мобильное приложение Действие.

"Общение человека с государством должно быть максимально удобным, быстрым и незаметным. Таким принципом мы руководствуемся, создавая мобильное приложение и портал Действие. Для нас важно предоставить гражданам возможность получать онлайн не только услуги, но и денежную помощь от государства ", - уверен министр Михаил Федоров.

Также Visa примет участие в разработке образовательных материалов по цифровой грамотности.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать