МИД: Россия нарушила требования Международного трибунала

22 ноября, 2019, 13:23

Российская Федерация нарушила условия Международного трибунала по морскому праву о возвращении захваченных украинских военных кораблей и членов их экипажа

Об этом сообщает Министерство иностранных дел на странице в Facebook.

"Для того чтобы положить конец этому продолжающемуся нарушению UNCLOS (конвенции ООН по морскому праву, - ред.), Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 этой конвенции", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия не выполнила требование Трибунала, продержав 24 украинских моряков еще 4 месяца, прежде чем освободить из плена.

В МИД подчеркнули, что Россия и сегодня продолжает нарушать требования Международного трибунала, поскольку отказывается признавать иммунитет украинских моряков и возвращать изъятое с кораблей оборудования.