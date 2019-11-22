МИД: Россия нарушила требования Международного трибунала
Об этом сообщает Министерство иностранных дел на странице в Facebook.
"Для того чтобы положить конец этому продолжающемуся нарушению UNCLOS (конвенции ООН по морскому праву, - ред.), Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 этой конвенции", - говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия не выполнила требование Трибунала, продержав 24 украинских моряков еще 4 месяца, прежде чем освободить из плена.
В МИД подчеркнули, что Россия и сегодня продолжает нарушать требования Международного трибунала, поскольку отказывается признавать иммунитет украинских моряков и возвращать изъятое с кораблей оборудования.
- Напомним, что бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ , в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинском кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
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