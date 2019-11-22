Мы не знаем, какую цель преследует власть: Сыроид о подозрении Садовому

22 ноября, 2019, 12:37

Лидер партии "Самопомич" Оксана Сыроид прокомментировала подозрение, которое САП объявила мэру Львова Андрею Садовому

Об этом заявила Оксана Сыроид в эфире телеканала Еспресо. TV.

"Мы не знаем, какую цель преследует нынешняя власть. Но все еще надеемся на беспристрастность Высшего антикоррупционного суда. Это не впервые в истории, когда дорога к справедливости оказывается слишком извилистой ", - отметила лидер партии сыроедов.