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Espreso.tvОбществоМы не знаем, какую цель преследует власть: Сыроид о подозрении Садовому

Мы не знаем, какую цель преследует власть: Сыроид о подозрении Садовому


фото: samopomich.ua
Лидер партии "Самопомич" Оксана Сыроид прокомментировала подозрение, которое САП объявила мэру Львова Андрею Садовому

Об этом заявила Оксана Сыроид в эфире телеканала Еспресо. TV.

"Мы не знаем, какую цель преследует нынешняя власть. Но все еще надеемся на беспристрастность Высшего антикоррупционного суда. Это не впервые в истории, когда дорога к справедливости оказывается слишком извилистой ", - отметила лидер партии сыроедов.

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