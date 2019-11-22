Марадона остается: "Химнасия" отменила отставку знаменитого аргентинца

22 ноября, 2019, 08:16

Легендарный Диего Марадона останется тренером аргентинской "Химнасия и Есгримы" потому что в клубе сменилось руководство

Об этом сообщает Ole.

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона останется на посту главного тренера "Химнасия и Есгримы", несмотря на недавнее сообщение о его отставке.

Изменение обстоятельств связана с тем, что в руководстве клуба были урегулированы вопросы, по которым он был готов покинуть свой пост. Два кандидата в президенты "Химнасия" - Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли - пришли к согласию. Первый станет главой клуба, а второй - вице-президентом.

Диего Марадона возглавил "Химнасия" в сентябре 2019-го года, под его руководством команда одержала три победы и пять раз проиграла.

В чемпионате Аргентины "Химнасия и Эсгрима" занимает 22 место, в турнире выступает 24 команды.