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Espreso.tvСпортМарадона остается: "Химнасия" отменила отставку знаменитого аргентинца

Марадона остается: "Химнасия" отменила отставку знаменитого аргентинца


фото: ole.com.ar.
Легендарный Диего Марадона останется тренером аргентинской "Химнасия и Есгримы" потому что в клубе сменилось руководство

Об этом сообщает Ole.

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона останется на посту главного тренера "Химнасия и Есгримы", несмотря на недавнее сообщение о его отставке.

Изменение обстоятельств связана с тем, что в руководстве клуба были урегулированы вопросы, по которым он был готов покинуть свой пост. Два кандидата в президенты "Химнасия" - Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли - пришли к согласию. Первый станет главой клуба, а второй - вице-президентом.

Диего Марадона возглавил "Химнасия" в сентябре 2019-го года, под его руководством команда одержала три победы и пять раз проиграла.

В чемпионате Аргентины "Химнасия и Эсгрима" занимает 22 место, в турнире выступает 24 команды.

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