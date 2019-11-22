Марадона довел до слез одного из лучших теннисистов планеты. Видео
Об этом сообщает TyC Sports в twitter.
Известные теннисисты швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев проводят серию выставочных матчей по Латинской Америке. Теннисисты до конца недели сыграют в Колумбии, Мексике и Эквадоре.
Во время поединка в Буэнос-Айресе на стадионе было показано видеообращение известного аргентинца Диего Марадоны к швейцарцу Федереру. Ролик невероятно растрогал 38-летнего теннисиста.
"Здравствуй, маэстро, мастер, машина, как я тебя называю. Ты, остаешься и будешь самым великим. Другого такого нет. Знай, если у тебя будут какие-либо проблемы в моей стране, то ты можешь позвонить и сказать, что тебе нужно. Мой поцелуй твоей жене и детям ", - сказал Марадона.
Роджер Федерер 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, шестикратный победитель итогового турнира и семикратный лучший спортсмен Швейцарии.
El saludo de Diego Maradona para Roger Federer. Del más grande futbolista de todos los tiempos, al más grande tenista de todos los tiempos. pic.twitter.com/UAME8JaECU- TyC Sports (@TyCSports) 20 ноября 2019 г.
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