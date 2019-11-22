Марадона довел до слез одного из лучших теннисистов планеты. Видео

22 ноября, 2019, 12:52

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона тепло высказался о Роджере Федерере доведя швейцарца до слез

Об этом сообщает TyC Sports в twitter.

Известные теннисисты швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев проводят серию выставочных матчей по Латинской Америке. Теннисисты до конца недели сыграют в Колумбии, Мексике и Эквадоре.

Во время поединка в Буэнос-Айресе на стадионе было показано видеообращение известного аргентинца Диего Марадоны к швейцарцу Федереру. Ролик невероятно растрогал 38-летнего теннисиста.

"Здравствуй, маэстро, мастер, машина, как я тебя называю. Ты, остаешься и будешь самым великим. Другого такого нет. Знай, если у тебя будут какие-либо проблемы в моей стране, то ты можешь позвонить и сказать, что тебе нужно. Мой поцелуй твоей жене и детям ", - сказал Марадона. Роджер Федерер 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, шестикратный победитель итогового турнира и семикратный лучший спортсмен Швейцарии.