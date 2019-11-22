Конкурс на главу Госкино: экс-руководитель ведомства Ильенко заявил, что кандидата Синькевич "срезали" непрофессиональными вопросами

22 ноября, 2019, 20:10

Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко прокомментировал ситуацию с избранием нового главы структуры

Об этом он сообщил в комментарии Укринформе.

"Это фарс, и я возмущен тем, что происходит. Тем, что уничтожается институт - Госкино, которое обезглавлено. После того, как я ушел в отставку, через месяц или чуть больше, были уволены без предупреждения оба заместителя главы. Сейчас есть временно исполняющая обязанности, но никаких серьезных решений, как при любой временной ситуации, не принимается. Нет понимания, как дальше работать Госкино, и никто не может этого объяснить", - сказал Ильенко.

Он отметил, что за эту ситуацию ответственна власть.

"Процесс избрания нового руководителя Госкино доведен до абсурда - нам продемонстрировали мастер-класс на собеседовании Нацагентства по вопросам госслужбы с Юлией Синькевич. Не знаю, как будет развиваться ситуация, но если будет новый конкурс, я вообще не представляю, кто после этого из серьезных людей согласится участвовать в нем. Когда реально компетентному претенденту, профессионализм которого доказан многолетней работой и поддержкой индустрии, задают, извините, идиотские вопросы - непрофессиональные... И после этого ей говорят, что она не прошла какую-то квалификацию ", - возмутился экс-глава агентства.

В то же время Ильенко выразил сомнение в компетентности комиссии Нацагентства по вопросам госслужбы.

"Отменяются результаты конкурсов, в частности копродукционных проектов. Звучали обещания о новых правилах проведения конкурсов - они не объявлены. Прошло уже три месяца. Надеялись, что придет новый глава Госкино и он будет устанавливать эти правила, объявлять или координировать процесс каких-либо изменений. Этого не произошло. В то же время звучат какие-то абсурдные обвинения. Почему Влад Троицкий озвучивает от власти какие-то заявления о финансовых махинациях. Почему театральный режиссер и продюсер говорит о финансах в кино? .. В результате теряется доверие со стороны киноиндустрии к государственным институтам ", - констатировал экс-глава Госкино.

По его словам, кто уволил всех, должен взять ответственность за ситуацию на себя.

"А период неопределенности длится уже более трех месяцев и никакого понимания того, что будет дальше, нет. Это реально грозит коллапсом украинского кино и недоверием к государственным институтам. К сожалению, у нас при каждой смене власти государство радикально меняет свое отношение к кино", - отметил он.