Коболев сказал, когда окончательно сертифицируют оператора ГТС

Об этом написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в Facebook.

"Украинский регулятор одобрил предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины". Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря. Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между Укртрансгазом и новым оператором ГТС", - написал он

В ближайшее время регулятор направит пакет документов в Секретариат Энергосообществу, надо получить согласование и от европейского регулятора.

"Анбандлинг происходит в полном соответствии с планом, его завершение важно как в контексте переговоров с Россией, так и для приведения нашего законодательства в соответствие с европейским", - добавил Коболев.