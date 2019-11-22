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Espreso.tvМирГлобальный сбой в Telegram: не отправляются сообщения и исчезли паблики

Глобальный сбой в Telegram: не отправляются сообщения и исчезли паблики


фото: venezuelaaldia
Сегодня 22 ноября Telegram перестал работать. Около 15:00 пользователи обратили внимание, что популярный мессенджер перестал отправлять и получать сообщения или делал это с огромной задержкой. Также исчезли все посты в пабликах и групповых чатах

Сайт Downdetector сообщает, что в работе Telegram наблюдаются сбои - пользователи мессенджера начали массово жаловаться на то, что они не могут отправлять сообщения, файлы не загружаются, а также исчезла история переписки.

Проблема наблюдается не только в Украине, но и по всему миру. Причина проблемы пока не найдена.

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