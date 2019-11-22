ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по подозрению в госизмене

22 ноября, 2019, 20:45

Следователи ГБР объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины, которому сообщено о подозрении в совершении государственной измены

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подполковника СБУ подозревают в совершении государственной измены, дезертирства, незаконного приобретения специальных технических средств получения информации, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Досудебным следствием установлено, что работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющих государственную тайну.

Во избежание ответственности, правоохранитель пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину.

Сейчас подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.