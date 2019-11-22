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Espreso.tvМирЕвропейские спецслужбы заинтересовались лоббированием Меркель "Северного потока-2", - Bild

Европейские спецслужбы заинтересовались лоббированием Меркель "Северного потока-2", - Bild

Канцлер ФРГ Ангела Меркель лоббировала перед Вашингтоном вопрос "Северного потока-2", чем сейчас заинтересовались спецслужбы

Об этом в публикации, посвященной теме "Северного потока-2", пишет обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

"В распоряжении Bild есть документ одной западноевропейской спецслужбы, который содержит серьезные обвинения в адрес федерального правительства в связи с "Северным потоком-2". Согласно ему, дочерней компании газового концерна "Газпром" удалось убедить правительство Германии провести в Вашингтоне лоббистскую работу против санкций США в отношении газопровода", - говорится в статье.

Отмечается, что, чтобы обеспечить невведение санкций, Меркель, якобы, лично направила переговорщика в Вашингтон, задачей которого было убедить Конгресс отложить возможные санкции.

Санкционирование компаний, участвующих в строительстве, до 31 декабря 2019 года задержало бы проект на пять лет, следует из документов спецслужбы. Даже в стадии, когда нужно построить лишь несколько километров трубы, отзыв в последнюю минуту специализированных компаний из Италии и Швейцарии, привело бы к "замораживанию" строительных работ и сделало бы введение трубопровода в эксплуатацию в долгосрочной перспективе.

"Без санкций США трубопровод будет полностью готов к функционированию до следующей осени", - заключает секретная служба.

На вопрос Bild, эта служба заверила, что в таких выводах речь идет не о "толковании", а о "точной информации из первых рук".

Весной таблоид сообщил, что посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер написала письма нескольким конгрессменам США в марте этого года, включая влиятельных сенаторов Республиканской партии. В письме Хабер призвала США не усиливать политику санкций в отношении России. В частности, дипломат писала, что Берлин "обеспокоен тем, что Конгресс рассматривает вопрос о введении дальнейших энергетических санкций против России. Эти санкции могут повлиять на "европейскую энергетическую безопасность ".

С тех пор, пишет автор, Хабер проводила многочисленные другие дискуссии на эту тему, в том числе 24 июля с демократом Элиотом Энгелем, членом Комитета США по вопросам энергетики и торговли. Хабер сказала ему, что санкции США против российского газового проекта "ставят под угрозу трансатлантическое единство".

Министр экономики Петер Алтмаер также регулярно отправляет чиновников в США, чтобы предотвратить санкции США против Nord Stream 2 любой ценой.

По мнению федерального правительства, подход и аргументация по проекту являются абсолютно нормальными. Но зарубежная служба ЕС видит это в ином свете, пишет автор.

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