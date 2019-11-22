Евро-2020: результаты жеребьевки стыковых матчей

22 ноября, 2019, 13:42

22 ноября состоялась жеребьевка плей-офф Евро-2020, где решится судьба четырех, последних путевок в финальную часть турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Евро-2020, на котором решалась судьба лучших представителей групп Лиги наций-2018/19 в частности тех, кто не пробился ранее на Евро-2020 из-за квалификационный раунд.

Результаты жеребьевки

Путь А

Полуфинал 1: Исландия (1) - Румыния (4)

Полуфинал 2 * Болгария (2) - Венгрия (3)

Победитель пары проведет финал дома

Путь В

Полуфинал 1 * Босния и Герцеговина (1) - Северная Ирландия (4)

Полуфинал 2 Словакия (2) - Ирландия (3)

Победитель пары проведет финал дома

Путь С

Полуфинал 1: Шотландия (1) - Израиль (4)

Полуфинал 2 * Норвегия (2) - Сербия (3)

Победитель пары проведет финал дома

Путь D

Полуфинал 1 * Грузия (1) - Беларусь (4)

Полуфинал 2: Северная Македония (2) - Косово (3)

Победитель пары проведет финал дома

Полуфиналы состоятся 26 марта, а финалы - 31 марта.

Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 состоится 30 ноября, шарики с будущими победителями плей-офф Лиги наций будут находится в четвертой корзине посева.