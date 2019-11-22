Диденко пообещала морозы на выходных

22 ноября, 2019, 11:01

Антициклон Квинси принес арктические воздушные массы, которые определят метеорологическую картину на выходных

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.



Температура на выходные будет холоднее на Западе страны. Благодаря антициклону погода будет сухой. Температура до -3 -9 °С, и до -12 °С ночью. На Востоке страны, возможно, будет тепло - до +6 °С на юге. В западных регионах возможны небольшие осадки, поэтому стоит ожидать гололеда.



В Киеве на выходных осадков не будет, термометр днем едва будет подниматься выше нуля, ночью до -10 °С мороза.



Незначительное потепление ожидается аж 27-28 ноября.