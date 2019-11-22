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Espreso.tvОбществоДиденко пообещала морозы на выходных

Диденко пообещала морозы на выходных


фото: 24tv
Антициклон Квинси принес арктические воздушные массы, которые определят метеорологическую картину на выходных

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Температура на выходные будет холоднее на Западе страны. Благодаря антициклону погода будет сухой. Температура до -3 -9 °С, и до -12 °С ночью. На Востоке страны, возможно, будет тепло - до +6 °С на юге. В западных регионах возможны небольшие осадки, поэтому стоит ожидать гололеда.

В Киеве на выходных осадков не будет, термометр днем едва будет подниматься выше нуля, ночью до -10 °С мороза.

Незначительное потепление ожидается аж 27-28 ноября.

 

 
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