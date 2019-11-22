Депутат "Слуги народа" звонил бригадиру титушок более 20 раз в дни Майдана, - Игорь Луценко

22 ноября, 2019, 09:46

Сергей Литвиненко 24 раза звонил фигуранту уголовных дел по Юрию Вербицкому

Материалы дела изложил в заметке в Facebook журналист и бывший депутат Игорь Луценко, которого вместе с Вербицким похитили во время Майдана.

21 января 2014 г. Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу, возле с. Гнедин Бориспольского района Киевской области. Вместе с Жизневским и Нигояном Вербицкий стал первым среди жертв противостояния с режимом Януковича.



В материалах дела говорится, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и организатору преступления Зубрицкому.

Сам Литвиненко сделал карьеру в Укрспирте последовательно занимая должности на Струтинском и Зирненском спиртовых заводах, в его декларации указывается. В декларации нардепа указывается, что его 70-летняя теща, передала ему заем в 900 тыс грн, передает Четвертая власть.



Игорь Луценко называет Щинкина правой рукой криминального авторитета Чебы (Чеботарева), который также считает теневым владельцем спиртзавода, которым управлял Литвиненко.