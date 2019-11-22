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Espreso.tvОбществоБогдан с 2001 года неоднократно нарушал нормы законов по совместительству, - "Схемы"

Богдан с 2001 года неоднократно нарушал нормы законов по совместительству, - "Схемы"

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан на государственной службе одновременно занимал несколько должностей, тем самым не соблюдая ряд норм украинского законодательства

Об этом сообщают журналисты " Схемы: коррупция в деталях " (совместный проект "Радио Свобода" и "UA: Первый»).

Случаи сочетания государственной службы с другой деятельностью прослеживаются на протяжении всей карьеры Богдана, при трех разных президентах Украины.

Действующий руководитель офиса президента в прошлом работал помощником судьи и оставался адвокатом. Начиная с 2001 года, как указано в его официальной биографии, Богдан работал помощником судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда.

В это время он не прекращал адвокатской деятельности - о чем указано в реестре адвокатов. Тогда Богдан подписал документ-предупреждение, что ознакомлен с запретом совместительства.

Начиная с 2007 года, Богдан также совмещал государственную службу с другой деятельностью, в нарушение ряда законодательных норм.

В декабре 2007 года он был назначен заместителем министра юстиции, в то же время он был руководителем частной юридической фирмы, а также не остановил действие своей адвокатской лицензии.

Как выяснили журналисты, Богдан на тот момент подписал документ, что ознакомлен со всеми ограничениями на госслужбе. Кроме того, в этот же период он более года одновременно работал помощником на общественных началах депутата Андрея Портнова.

В течение 2010-2011 годов он занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики - и в то же время не прекращал адвокатской деятельности.

"Государственный служащий или другое лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, не имеет права: (...) выполнять работу на условиях совместительства (кроме научной, преподавательской, творческой деятельности, а также медицинской практики)", - говорится в 5-й статье закона "О борьбе с коррупцией".

Журналисты направили письмо с просьбой об интервью к Зеленскому и Богдану за две недели до публикации. Ответы они не получили.

 

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