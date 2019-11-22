Аист Такси Киев – новый формат идеального такси

22 ноября, 2019, 12:55

Маршрутки, трамваи, троллейбусы и другой общественный транспорт – это настоящие проблемы и ад для некоторых людей, которые привыкли пользоваться личным транспортным средством

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При его отсутствии многие не могут пользоваться общественным транспортом и выход один – такси. В этом случае лучше обратиться в компанию Аист Такси Киев, где гарантирован профессиональный подход, высокое качество обслуживания, стабильность и доступные цены.

Это абсолютно новый формат такси, где используются современные автомобили, все водители являются профессионалами, а стабильность и качество подтверждается соответствующими сертификатами качества. Остается лишь сделать заказ и самостоятельно дать оценку службе.

Удобство и безопасность

Ряд проблем решает онлайн заказ такси, ведь теперь не обязательно использовать телефон, чтобы получить машину по выбранному адресу. Посетив сайт https://aist-taxi.kiev.ua/ можно заранее указать актуальную информацию, проанализировать стоимость и решить – делать заказ или нет. Теперь исключены любые недоразумения, ведь заказ такси в службе Аист Такси Киев отличается многими достоинствами:

быстрая реакция диспетчеров и моментальный поиск автомобиля;

добросовестные водители, обеспечивающие безопасность и комфорт;

выбор такси в соответствии с личными требованиями и предпочтениями;

профессионализм и тактическое общение от каждого водителя.

Расчет стоимости проводится предварительно. Цена по факту приезда на точку не будет меняться, ведь есть единый тариф, который соблюдается водителями.

Особенности службы Аист Такси Киев

Компания работает в полностью автоматизированном режиме, позволяя объединить работу водителей, диспетчеров и заказы от клиентов. При желании заказ такси можно осуществить тремя способами:

посредством официального сайта;

через приложения на Android и iPhone;

с помощью мобильного или стационарного телефона.

Парк автомобилей включает огромное количество предложений разного типа. Клиентам доступны как обычные седаны и универсалы, так и дорогие элитные автомобили, чаще всего используемые для трансферов.

Постоянный вызов такси позволит клиентам заказать не только ту или иную машину, но и стать участником программы лояльности. Администрация постоянно предлагает универсальные и интересные акции, оригинальные дополнения к услугам, а также приемлемые цены на услуги. Качество работы при этом сохраняется на высоком уровне.