340 км в 5 областях: ЕБРР предоставит Украине 900 млн евро на ремонт дорог

22 ноября, 2019, 18:02

Премьер-министр Алексей Гончарук подписал финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Возвращаемся из Лондона с двумя важными документами на 900 млн евро на строительство на реконструкцию дорог. А это 340 километров в пяти областях. Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между Правительством и ЕБРР по совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро ", - написал Гончарук.

Он рассказал, что деньги вложат в трассу Киев-Одесса.

"На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности", - добавил премьер .