340 км в 5 областях: ЕБРР предоставит Украине 900 млн евро на ремонт дорог
Об этом он написал в Telegram-канале.
"Возвращаемся из Лондона с двумя важными документами на 900 млн евро на строительство на реконструкцию дорог. А это 340 километров в пяти областях. Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между Правительством и ЕБРР по совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро ", - написал Гончарук.
Он рассказал, что деньги вложат в трассу Киев-Одесса.
"На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности", - добавил премьер .
- По словам министра инфраструктуры, в 2020 году в Украине возобновят 4 тыс. км дорог.
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