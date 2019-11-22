 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество1 из 10 уволенных в Украине - выпускник, который не смог найти работу после окончания вуза. Инфографика

1 из 10 уволенных в Украине - выпускник, который не смог найти работу после окончания вуза. Инфографика


фото: volynnews
По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 10% всех безработных украинцев - это студенты, которые не смогли трудоустроиться после окончания учебы

Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

"И еще цифра, которая вызывает беспокойство - это 10% безработных становятся такими после окончания вузов. Очень высокий показатель, который свидетельствует несоответствии учебных программ реальным запросам рынка и необходимости трансформации высшего образования", - отметил Николайчук по итогам анализа причин безработицы в Украине.

По его словам, наиболее распространенная причина безработицы - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

"Видимо, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства", - прокомментировал заместитель министра.

Сокращение работников стало причиной безработицы для 21% украинских безработных. Еще 10% безработных уволились в связи с окончанием срока работы.

  • Напомним, накануне в Минфине подсчитали, что в среднем на подготовку одного студента-бюджетника государство тратит 44,6 тысячи гривень в год.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать