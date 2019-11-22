1 из 10 уволенных в Украине - выпускник, который не смог найти работу после окончания вуза. Инфографика
Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.
"И еще цифра, которая вызывает беспокойство - это 10% безработных становятся такими после окончания вузов. Очень высокий показатель, который свидетельствует несоответствии учебных программ реальным запросам рынка и необходимости трансформации высшего образования", - отметил Николайчук по итогам анализа причин безработицы в Украине.
По его словам, наиболее распространенная причина безработицы - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.
"Видимо, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства", - прокомментировал заместитель министра.
Сокращение работников стало причиной безработицы для 21% украинских безработных. Еще 10% безработных уволились в связи с окончанием срока работы.
- Напомним, накануне в Минфине подсчитали, что в среднем на подготовку одного студента-бюджетника государство тратит 44,6 тысячи гривень в год.
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