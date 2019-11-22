1 из 10 уволенных в Украине - выпускник, который не смог найти работу после окончания вуза. Инфографика

22 ноября, 2019, 12:38

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 10% всех безработных украинцев - это студенты, которые не смогли трудоустроиться после окончания учебы

Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

"И еще цифра, которая вызывает беспокойство - это 10% безработных становятся такими после окончания вузов. Очень высокий показатель, который свидетельствует несоответствии учебных программ реальным запросам рынка и необходимости трансформации высшего образования", - отметил Николайчук по итогам анализа причин безработицы в Украине.

По его словам, наиболее распространенная причина безработицы - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

"Видимо, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства", - прокомментировал заместитель министра.

Сокращение работников стало причиной безработицы для 21% украинских безработных. Еще 10% безработных уволились в связи с окончанием срока работы.