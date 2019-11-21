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Espreso.tvОбществоЗеленский исключил экс-заместителя председателя СБУ Бухарева из состава СНБО

Зеленский исключил экс-заместителя председателя СБУ Бухарева из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-первого заместителя председателя Службы безопасности Владислава Бухарева

Об этом говорится в указе №862/2019.

Указ был опубликован 21 ноября.

"Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины В. Бухарева", - говорится в сообщении.

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