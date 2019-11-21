Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

21 ноября, 2019, 18:54

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе 859/2019.

Ранее, в 2014 году Андрущенко возглавлял управление "Т" - управление по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности. Он участвовал в разследовании терактов, которое готовили спецслужбы РФ, в частности, подрыв противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015 года на пути проукраинского марша. Тогда погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний Даня Дидык.

Также Андрущенко причастен к разоблачению российского пропагандиста Кирилла Вышинского, который действовал под прикрытием руководителя "РИА Новости-Украина" и был награжден российской медалью "За возвращение Крыма".

В июле 2019 года, Зеленский назначил Андрущенко главой департамента СБУ по защите национальной государственности.