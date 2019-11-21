Испания расследует вмешательство ГРУ РФ в референдум в Каталонии

21 ноября, 2019, 14:34

В Испании Национальный суд инициировал расследование участия российской разведки в попытке проведения референдума о независимости Каталонии

Об этом сообщает El País со ссылкой сразу на три источника.

Как сообщается, речь идет о секретном подразделении ГРУ "29155", занимающемся дестабилизацией в странах Европы.

По имеющимся данным, судья Мануэль Гарсия Кастельон поручил проведение следствия по факту вмешательства со стороны РФ Генеральной информационной комиссии испанской полиции, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

В то же время информация о предварительном производства пока сохраняется в тайне.