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Espreso.tvМирИспания расследует вмешательство ГРУ РФ в референдум в Каталонии

Испания расследует вмешательство ГРУ РФ в референдум в Каталонии


фото: reuters
В Испании Национальный суд инициировал расследование участия российской разведки в попытке проведения референдума о независимости Каталонии

Об этом сообщает El País со ссылкой сразу на три источника.

Как сообщается, речь идет о секретном подразделении ГРУ "29155", занимающемся дестабилизацией в странах Европы.

По имеющимся данным, судья Мануэль Гарсия Кастельон поручил проведение следствия по факту вмешательства со стороны РФ Генеральной информационной комиссии испанской полиции, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

В то же время информация о предварительном производства пока сохраняется в тайне.

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