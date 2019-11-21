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Espreso.tvМирВласти Венгрии должны извиниться за фейки о беженцах, - решение суда

Власти Венгрии должны извиниться за фейки о беженцах, - решение суда


фото: reuters
Верховный суд Венгрии принял решение о том, что власти Венгрии должны публично извиниться за "искаженное и фальшивое" изображение фактов о правозащитной организации, помогающей беженцам

Об этом сообщили представители этой организации - Хельсинского комитета Венгрии, передает DW.

В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослал миллионам венгерским граждан опрос, в котором говорилось о "плане Сороса" по поводу наводнения Европы беженцами. Кроме того, отмечалось, что финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, чем обычные венгры.

Власти Венгрии должны, по решению суда, распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства.

В Еврокомиссии также уже заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "сумасшедшей теории заговора". В частности, об этом в феврале говорил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По словам Схинаса, "никакого заговора не существует" Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по внедрению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, сколько они принимают легальных мигрантов", - подчеркнул Схинас.

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