Власти Венгрии должны извиниться за фейки о беженцах, - решение суда
Об этом сообщили представители этой организации - Хельсинского комитета Венгрии, передает DW.
В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослал миллионам венгерским граждан опрос, в котором говорилось о "плане Сороса" по поводу наводнения Европы беженцами. Кроме того, отмечалось, что финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, чем обычные венгры.
Власти Венгрии должны, по решению суда, распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства.
В Еврокомиссии также уже заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "сумасшедшей теории заговора". В частности, об этом в феврале говорил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
По словам Схинаса, "никакого заговора не существует" Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по внедрению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, сколько они принимают легальных мигрантов", - подчеркнул Схинас.
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