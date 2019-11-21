В Житомирской области поймали разыскиваемого Интерполом за убийство россиянина главаря подразделения террористов "ИГ"

Об этом сообщает пресс служба МВД.

Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.

По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп.

Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался во избежание ответственности за совершение убийства. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

"Разкрытие места нахождения и задержания иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников", - прокомментировал и.о. начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.