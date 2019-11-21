В Житомирской области поймали разыскиваемого Интерполом за убийство россиянина главаря подразделения террористов "ИГ"
Об этом сообщает пресс служба МВД.
Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.
По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп.
Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался во избежание ответственности за совершение убийства. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.
"Разкрытие места нахождения и задержания иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников", - прокомментировал и.о. начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.
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