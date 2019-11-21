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Espreso.tvОбществоВ Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков: пятеро погибших

В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков: пятеро погибших

В Италии произошел взрыв на семейной фабрике фейерверков

Как сообщает агентство ANSA, в результате инцидента погибли пять человек, еще двое получили ранения.

Отмечается, что одного человека удалось достать из-под завалов живым. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Среди жертв - 71-летняя жена владельца семейной фабрики фейерверков.

В полиции говорят о том, что взрыв могло спровоцировать сварочное оборудование.

На семейной фабрике производят фейерверки первой, второй и третьей категории. Владельцы также организуют пиротехнические шоу для отдельных лиц или государственных учреждений. На фабрике также работали четыре работника внешней фирмы.

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