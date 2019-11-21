В Таиланде произошло землетрясение

21 ноября, 2019, 11:14

В ночь на четверг, 21 ноября, на севере Таиланда произошло землетрясение силой в 6,1 балла

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 31 км к юго-востоку от малозаселенного региона Хало Пра Киато и залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.