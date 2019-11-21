 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Таиланде произошло землетрясение

В Таиланде произошло землетрясение


фото: reuters
В ночь на четверг, 21 ноября, на севере Таиланда произошло землетрясение силой в 6,1 балла

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 31 км к юго-востоку от малозаселенного региона Хало Пра Киато и залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать