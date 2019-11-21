В Таиланде произошло землетрясение
21 ноября, 2019, 11:14
В ночь на четверг, 21 ноября, на севере Таиланда произошло землетрясение силой в 6,1 балла
Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 31 км к юго-востоку от малозаселенного региона Хало Пра Киато и залегал на глубине 10 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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