В Сенате США призвали к санкциям против "Северного потока-2"

21 ноября, 2019, 13:35

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что американские санкции могут на более года задержать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" или даже вообще остановить его строительство

Об этом он написал на своем сайте.

Круз призвал Сенат рассмотреть и принять проект "Закона о защите энергетической безопасности Европы".

"Как вы знаете, комитет одобрил мое законодательство по "Северному потоку-2". Я надеюсь, что Сенат примет его и Палата также. Текущие прогнозы говорят, что трубопровод будет завершен до января. Это значит, что у нас может быть два месяца, чтобы сделать это. И если мы не сможем это сделать, мы значительно укрепим руки Путина за счет остального свободного мира ", - сказал он.

Сенатор также заявил, что администрация президента может использовать свои полномочия, предусмотренные законом "О противодействии противникам США с помощью санкций" (CAATSA) с той же целью - наложить санкции на любую компанию, которая решит участвовать в строительстве трубопровода.

Круз добавил, что в Белом доме идут обсуждения, использовать эти полномочия. По словам законодателя, если конгресс или Белый дом введут санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", то проект прекратит существование, так как в России нет технологий прокладки газопровода по дну моря.

"В худшем случае введение санкций против компаний приостановит" Северный поток-2" на больше года. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим трубопровод", - сказал он.