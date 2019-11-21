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Espreso.tvМирВ РФ сообщили, когда заработает "Северный поток-2"

В РФ сообщили, когда заработает "Северный поток-2"


фото: reuters
Газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Об этом сообщает Интерфакс.

"В середине следующего года", - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, поставки могут начаться в ближайшие месяцы.

"Возможно, и в этом году будут пытаться сделать", - сказал министр.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%. Проектный срок окончания работ - конец 2019 года.

В Сенате США призывают ввести санкции против проекту ближайшее время, чтобы отсрочить введение газопровода в эксплуатацию или даже вообще остановить его строительство.

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