В РФ сообщили, когда заработает "Северный поток-2"
Об этом сообщает Интерфакс.
"В середине следующего года", - ответил он на соответствующий вопрос.
По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, поставки могут начаться в ближайшие месяцы.
"Возможно, и в этом году будут пытаться сделать", - сказал министр.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.
На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%. Проектный срок окончания работ - конец 2019 года.
В Сенате США призывают ввести санкции против проекту ближайшее время, чтобы отсрочить введение газопровода в эксплуатацию или даже вообще остановить его строительство.
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