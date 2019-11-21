В РФ отреагировали на возможность введения санкций США против "Северного потока-2"
21 ноября, 2019, 15:44
Санкции США против "Северного потока-2" противоречат интересам Европы, которая требует стабильных поставок
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщают росСМИ.
В России считают, что условия заинтересовали европейских партнеров, и никаких оснований для задержки реализации проекта якобы нет.
"Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть политические препятствия, которые создаются Вашингтоном, и тот экономический интерес, который стоит за этими действиями США, но который не очень согласуется с экономическими интересами самой Европы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Сенате США призвали к санкциям против "Северного потока-2".
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