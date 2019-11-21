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Espreso.tvМирВ РФ отреагировали на возможность введения санкций США против "Северного потока-2"

В РФ отреагировали на возможность введения санкций США против "Северного потока-2"


фото: rfe
Санкции США против "Северного потока-2" противоречат интересам Европы, которая требует стабильных поставок

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщают росСМИ.

В России считают, что условия заинтересовали европейских партнеров, и никаких оснований для задержки реализации проекта якобы нет.

"Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть политические препятствия, которые создаются Вашингтоном, и тот экономический интерес, который стоит за этими действиями США, но который не очень согласуется с экономическими интересами самой Европы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сенате США призвали к санкциям против "Северного потока-2".

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