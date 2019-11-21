В правительстве назвали области, где больше всего незарегистрированных сельскохозяйственных земель. Инфографика
21 ноября, 2019, 16:38
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов обнародовал рейтинг областей Украины с самыми большими долями незарегистрированных сельскохозяйственных земель
Об этом министр сообщил на своей странице в фейсбуке.
Согласно данным Милованова, в топ-5 областей Украины с наибольшим объемом незарегистрированных сельскохозяйственных земель входят:
1. Николаевская - 409 000 га.
2. Одесская - 282 000 га.
3. Луганская - 270 000 га.
4. Запорожская - 265 000 га.
5. Херсонская - 263 000 га.
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Напомним, Верховная Рада проголосовала за проекте о рынке земли в первом чтении.
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