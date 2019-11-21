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Espreso.tvОбществоВ правительстве назвали области, где больше всего незарегистрированных сельскохозяйственных земель. Инфографика

В правительстве назвали области, где больше всего незарегистрированных сельскохозяйственных земель. Инфографика


фото: censor.net
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов обнародовал рейтинг областей Украины с самыми большими долями незарегистрированных сельскохозяйственных земель

Об этом министр сообщил на своей странице в фейсбуке.

Согласно данным Милованова, в топ-5 областей Украины с наибольшим объемом незарегистрированных сельскохозяйственных земель входят:

1. Николаевская - 409 000 га.

2. Одесская - 282 000 га.

3. Луганская - 270 000 га.

4. Запорожская - 265 000 га.

5. Херсонская - 263 000 га.

 

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