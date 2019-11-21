В некоторых моментах лучше Украины - боксер поразил эмоциями от Африки

21 ноября, 2019, 19:53

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий поделился эмоциями от боев в Южно-Африканской Республике

Об этом сообщает Luckypunch.net .

Перспективный украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий по прозвищу Халк рассказал о своей карьере, боях в ЮАР и атмосфере Африки.

"Было трудно и непривычно. У нас начиналось лето, а там - зима. Было трудно тренироваться. А так, ЮАР в некоторых моментах развита даже лучше чем Украина. В тех же дорогах, там они просто идеальны. В этом многим странам поучиться нужно. Боксировать с африканскими соперниками еще страшнее, чем драться с парнем, у которого есть ярко выраженная школа. Непонятно, откуда он бьет: руки летят из-под пяток, исподлобья - непонятно, что нужно делать, как уклоняться" , - поделился эмоциями спортсмен.

Также Шевадзуцкий вспомнил атмосферу во время боев в Африке.

"Когда я выходил на второй бой, то бился в месте, где были только одни темнокожие. Настраивался на то, что меня там зафукают, зафакают. А получилось совсем наоборот. Я выходил в ринг, и все тянули мне кулачки, кричали: Come on! Я даже потом, когда просматривал видео боя, то услышал, что они кричали: "Кличко! Кличко!" Их положительное отношение чувствовалось", - рассказал боксер.

За свою карьеру Игорь Шевадзуцкий провел 3 профессиональных поединка, и все завершил победным нокаутом.